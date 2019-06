Vrouw (27) gewond bij duik in gracht na botsing LSI

25 juni 2019

17u59

Bron: LSI 0

Bij een botsing op het kruispunt van de N36 en de Kortrijkse Heerweg in Deerlijk is dinsdagnamiddag een 27-jarige automobiliste uit Oostrozebeke gewond geraakt. Haar auto kwam in de gracht terecht.

De vrouw reed met haar Toyota op de gewestweg van Deerlijk richting Harelbeke. Op het ogenblik dat ze het kruispunt met de Kortrijkse Heerweg opreed, sloeg een 22-jarig meisje met haar Volkswagen Jetta vanuit de andere richting links de Kortrijkse Heerweg richting centrum van Deerlijk in. Het kwam tot een botsing waarbij de Toyota rechts van de weg in de gracht gekatapulteerd werd. Een ambulance bracht de vrouw uit Oostrozebeke voor verzorging naar het ziekenhuis. De andere automobiliste bleef ongedeerd maar was wel onder de indruk. De brandweer van de zone Fluvia sloot een tijdlang de rechterrijstrook richting Harelbeke af voor het verkeer.