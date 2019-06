Vrachtwagen raakt voorbijrijdende trein: drie reizigers gewond Alexander Haezebrouck

20 juni 2019

17u24

Door een aanrijding van een trein met een vrachtwagen aan een overweg in Deerlijk om 16 uur zijn drie passagiers lichtgewond geraakt. De buitenlandse vrachtwagenbestuurder moest meteen na de spooroverweg rechtsaf inslaan en schatte allicht zijn bocht verkeerd in. Daardoor is hij beginnen manoeuvreren tot plots de slagbomen naar beneden gingen en de treinbestuurder een aanrijding niet meer kon vermijden. Het achterste van de vrachtwagen werd geraakt. Op de trein zaten een honderdtal passagiers. De bestuurder raakte niet gewond.