Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor gast Belgiek Koerse na schermutseling LSI

16 december 2019

16u59

Bron: LSI 0 Deerlijk Een 38-jarige man uit Merelbeke moet van de rechter in Kortrijk een boete van 450 euro betalen voor een schermutseling die zich drie jaar geleden op Belgiek Koerse voordeed. Een dame kwam ten val en brak daarbij haar vinger. De man kreeg ook nog een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden.

Op 10 oktober 2016 was Eduard V. aanwezig op Belgiek Koerse, een volks feest met paardenrennen op de Deerlijkse wijk Belgiek. Iets over middernacht ontstond in de feesttent een schermutseling tussen drie mannen. Door het duw- en trekwerk kwam een vrouw ten val en brak haar vinger. Via de organisatie en sociale media kon Eduard V. geïdentificeerd worden. Hij gaf toe betrokken te zijn geweest bij de schermutseling. “Maar de duw aan de vrouw was niet zo bedoeld”, verdedigde zijn advocaat hem. “Toch is hij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te draaien voor de (financiële)gevolgen.”