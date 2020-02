Vlaamse zangavond is dit jaar eerbetoon aan overleden bestuurslid Joost Vandommele Joyce Mesdag

27 februari 2020

16u37 0 Deerlijk De René De Clercqgenootschap organiseert morgen vrijdag 28 februari de ‘Vlaamse zangavond’, een avond waarbij deelnemers samen oude volkse liedjes samen zingen. Deze 28ste editie wordt meteen ook een eerbetoon aan bestuurslid Joost Vandommele, die in oktober overleed.

De Vlaamse zangavond is intussen een traditie geworden in Deerlijk. “Als je van zingen en het Vlaamse lied houdt, moet je zeker naar onze Vlaamse zangavond komen”, vertelt Jan Dhaluin van de René De Clercqgenootschap. “Iedereen krijgt een boekje met de liedjesteksten, en een drankje, voor amper 5 euro. We zingen liedjes als Tineke van Heule, De Poppestoet, Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, enz.”

Dit wordt een bijzondere editie voor de vereniging. “Het moet een eerbetoon worden aan ons bestuurslid Joost Vandommele. Hij overleed in oktober van vorig jaar, aan kanker. Het was een heel waardevolle kracht binnen onze vereniging, hij wordt echt gemist binnen onze werking. Naast onze zangavond, organiseren we ook rondleidingen en wandelingen en voordrachten over de geschiedenis van Deerlijk. Joost was een van onze betere gidsen. Hij vertelde geen saaie boekenwijsheden, maar hij kon een groep echt aanvoelen, en ze hingen altijd aan zijn lippen. We gaan onder meer een gedicht dat speciaal voor hem werd geschreven, voordragen.”

Afspraak om 19.30 uur in OC d’Iefte. Voor 5 euro krijg je drankje en zangboekje.