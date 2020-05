Vijf werknemers verliezen job door faillissement luchthavenvervoersbedrijf in Deerlijk LSI

26 mei 2020

15u17

Bron: LSI 0 Deerlijk De ondernemingsrechtbank in Kortrijk heeft het vervoersbedrijf Airportservice Happy Trip uit Deerlijk failliet verklaard. Vijf werknemers verliezen daardoor hun job. De coronacrisis zorgde voor de genadesteek.

Het bedrijf was al sinds 2008 actief in vervoer van en naar luchthavens in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, vervoer van en naar beurzen, hotels,… Er waren vier chauffeurs en één bediende in dienst. Al voor de coronacrisis losbarstte, had het bedrijfje het moeilijk, maar het wegvallen van alle internationale verkeer van personen betekende de doodsteek. Als curator is Ellen De Geeter uit Kortrijk aangesteld.