Vichtenaar overlijdt plots in wachtrij aan de autokeuring VHS

28 oktober 2019

18u23 0 Deerlijk Op de parking van de autokeuring, langs de Pontstraat in Deerlijk, is maandagvoormiddag de 66-jarige Johan Beuselinck uit Vichte in elkaar gezakt. Hij werd gereanimeerd maar overleed kort nadien in het ziekenhuis.

Johan Beuselinck wilde zijn voertuig laten keuren en wachtte, samen met zijn echtgenote, geduldig zijn beurt af. Maar nog voor hij het gebouw van de keuring kon binnenrijden, werd hij plots onwel. De man zakte in elkaar voor de ogen van zijn echtgenote. Andere automobilisten en het personeel van de autokeuring boden onmiddellijk de eerste zorg, in afwachting van de komst van de hulpdiensten. De Vichtenaar werd ter plaatse gereanimeerd. Kort na zijn overbrenging naar het ziekenhuis is hij daar overleden. Tot het slachtoffer was weggebracht, kregen nietsvermoedende automobilisten die ook langskwamen om hun wagen te laten keuren, de raad om later terug te keren.