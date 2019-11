Verkeersagressor E17 blijkt ondertussen geïnterneerd LSI

06 november 2019

14u34

Deerlijk Een 31-jarige man uit Deerlijk die op 15 mei 2018 op de E17 tussen Deerlijk en Harelbeke een motorfietser van de weg probeerde te rijden, is ondertussen geïnterneerd. Dat bleek woensdag voor de rechtbank in Kortrijk.

Een agent die op de E17 naar zijn job in Moeskroen reed, was getuige van het tafereel. Anthony S. probeerde met zijn blauwe Renault een motorfietser van de weg te rijden door hem te hinderen, bruusk van rijvak te veranderen of te remmen. S. stak ook zijn middelvinger uit en gooide een sigarettenpeuk in de richting van de motorfietser. Van zodra S. een afrit nam en aan een rood licht halt moest houden, greep de agent in. Dat was niet naar de zin van S., die de agent allerlei verwijten naar het hoofd slingerde en zelfs zijn gsm uit de handen trok en op de grond gooide. De openbare aanklager eiste een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro . S. bekende. Hij kreeg al een boete voor de verkeersovertredingen die hij beging en is ondertussen geïnterneerd. Vonnis op 4 december.