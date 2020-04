Tweede overlijden door corona

in Heilige Familie Deerlijk Joyce Mesdag

06 april 2020

18u59 0 Deerlijk Het coronavirus is nog verre van bedwongen in woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk. Er zijn intussen 13 bewoners besmet, 6 bewoners wachten nog de resultaten van een test af, en afgelopen weekend bezweek een tweede bewoner aan het virus.

De eerste bewoner werd positief getest op zondag 29 maart. Alle inwoners die sindsdien positief getest werden, worden op één afdeling verzorgd. “De personeelsleden die instaan voor hun zorg, werken enkel in die afdeling, om besmettingsgevaar te beperken”, zegt directeur Koen Bellers.

Vrijdag waren er 12 besmettingen, intussen zijn er dat al 13, en met 6 testresultaten die eraan komen, kan dat aantal nog oplopen. Afgelopen weekend overleed een tweede coronapatiënt. “Uit respect voor de privacy van onze bewoners en hun familie geven we géén info over de identiteit van de overleden inwoners.”

“Ik wil onze personeelsleden oprecht bedanken voor hun inzet. Deze situatie is nieuw voor iedereen, niemand heeft ooit al iets dergelijks mee gemaakt. Het is zwaar en lastig, maar iedereen blijft zijn uiterste best doen om het voor alle inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Met animatie op de kamer, één op één begeleide wandelingen, begeleiding bij het videocallen naar familieleden. Onze medewerkers zijn uiteraard ook aangeslagen door de twee overlijdens die we hebben moeten verwerken. Maar ze geven niet op, omdat hun inzet cruciaal is voor onze bewoners. De familieleden van onze bewoners waarderen hun inzet ook, dat merken we, en dat doet ons personeel heel veel deugd.”