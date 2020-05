Twee jaar cel met uitstel voor aanranden minderjarig meisje Alexander Haezebrouck

27 mei 2020

18u11 1 Deerlijk Een man uit Deerlijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel omdat hij tot drie keer toe een minderjarig meisje heeft aangerand. Hij raakte het meisje aan hun geslachtsdeel en achterwerk aan en stuurde hen seksueel getinte berichtjes. Hij moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk

De man randde het meisje voor een eerste keer aan tijdens een babyborrel in 2018. Hij raakte toen haar broek aan ter hoogte van haar geslachtsdeel en achterwerk. Hij randde haar later in 2019 ook nog eens aan de in woning van het meisje en in zijn auto toen ze aan het rijden waren langs de vaart. In de auto zat hij met zijn handen aan het geslachtsdeel van het meisje terwijl over haar benen een doek lag zodat niemand het kon zien. Hij bracht ook haar hand naar zijn penis en vroeg haar om eens te trekken, dat gebeurde uiteindelijk niet. Hij stuurde haar ook seksueel getinte berichtjes. Toen de feiten aan het licht kwamen bij de echtgenote van de man, ontstond er een hevige discussie waarbij beklaagde zijn echtgenote ook zou mishandeld hebben. Ook voor die feiten stond hij terecht. De man is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel. Hij moet wel enkele jaren strenge voorwaarden naleven. Hij moet ook een geldboete van 1.200 euro betalen en mag tien jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. Tijdens het onderzoek werden nog twee klachten neergelegd van aanrandingen in 1997 en 2004. Voor de feiten van 1997 vervalt de strafvordering wegens verjaring. De feiten van 2004 achtte de rechter niet bewezen.