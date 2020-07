Trouwen mag weer met 50 familieleden en vrienden erbij, dus Tara en Georgi laten er geen gras over groeien Joyce Mesdag

12 juli 2020

16u12 0 Deerlijk “We zijn zo blij dat ze elkaar gevonden hebben.” Tara Owen (25) uit Deerlijk en Georgi Schudding (24) uit Egem zijn zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. Het koppel wist pas een week geleden dat de trouw zou kunnen doorgaan. “We hebben wat moeten schiften in de gastlijst, want we zouden normaal met veel meer zijn, maar Tara wilde ab-so-luut trouwen zoals gepland”, zegt mama Marijke Benoit.

Tara en Georgi hebben allebei een licht mentale beperking. “We zijn zo blij dat ze elkaar gevonden hebben”, zegt Marijke. “Ze vullen elkaar geweldig goed aan. Tara was eerst wat onzeker, maar dankzij Georgi staat ze steviger in haar schoenen. De dag dat ze vier jaar samen waren, ging Georgi op zijn knie toen ze samen op restaurant gingen eten.”

Het lag al een hele tijd vast dat het koppel zou trouwen dit weekend. “Maar door corona zou hun trouw mogelijk in het water vallen”, zegt Marijke. “We hadden normaal een 130-tal gasten, maar dat kon dus niet. Van zodra dat we hoorden dat het feest in een groep van 50 mocht, hebben we hun dag toch laten doorgaan. Vooral Tara wilde absoluut trouwen vandaag. Het dansfeest sparen we voor later, in het najaar. Daar mogen alle vrienden dan ook bij aanwezig zijn.”