Tot 18 maanden effectief voor inbrekers die Milan (15) opsloten: “Zware straf, maar ze verdienen het” Alexander Haezebrouck

27 november 2019

13u18 8 Deerlijk De twee jonge inbrekers die Milan daags voor zijn vijftiende verjaardag bedreigden en opsloten in de berging zijn veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel. Daarvan is voor de ene 18 maanden en voor de andere 15 maanden effectief. “Het gemak waarmee jullie beslissen om tot geweld over te gaan op zo’n jonge leeftijd geeft blijk van een criminele ingesteldheid”, sprak de rechter.

“We beseffen dat dit voor die jongemannen een zware straf is, maar ze verdienden het. We zijn opgelucht”, reageren ouders Hilde Vandenbroucke en Luc Derammelaere. “We hopen om dit nu definitief te kunnen afsluiten, maar ze kunnen uiteraard nog beroep aantekenen.” Milan was zelf niet aanwezig op de uitspraak. “Hij was hier wel heel graag geweest”, vertelt zijn mama. “Maar we hebben hem toch naar school gestuurd. Het zijn binnenkort ook examens, maar ik heb hem wel snel een sms’je gestuurd dat het goed nieuws was.”

Alleen thuis

De twee jonge inbrekers van amper 19 en 20 jaar uit Menen en Harelbeke braken op vijf juli binnen in de woning van het gezin van Milan Derammelaere (15) in Deerlijk. Milan was alleen thuis, zijn ouders waren aan het werk in hun restaurant. Beide jongemannen grepen Milan vast en dwongen hem om geld te geven en te tonen waar het geld lag. Eén van hen bedreigde hem met een schaar en sloeg hem met onder andere drumsticks. De andere greep hem bij zijn nek vast en gaf hem een slag in zijn maag. Toen de inbrekers hun buit verzameld hadden, sloten ze Milan op in een berging op het terras op de eerste verdieping. Milan kon snel ontkomen via het kattenluik. Hij sprong van het terras naar beneden en ging alarm slaan bij zijn opa die enkele huizen verder woont.

Geld en horloges

Het duo werd getipt door vrienden van Milan die enkele dagen daarvoor ook al waren binnen geweest in het huis. Toen was niemand thuis en gingen ze er vandoor met 6.000 euro. Toen het duo uit Menen en Harelbeke hoorde dat het zo gemakkelijk was, waagden ze ook hun kans. Het duo ging er uiteindelijk vandoor met cash geld en horloges, een totaalwaarde van zo’n 10.000 euro. Met hun buit maakten ze filmpjes op Snapchat en kochten ze dure kledij. De 19-jarige Amine K. uit Menen ging al snel over tot bekentenissen. Hij is nu veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan 15 maanden effectief. Zijn kompaan Ahmed A. (20) uit Harelbeke ontkende altijd iets met de feiten te maken te hebben. De rechter geloofde hem niet. “Milan heeft je herkend”, zei de rechter tegen de jongeman. “Ook je kompaan heeft verklaard dat je mee was én je gsm-signaal werd opgevangen op het moment van de feiten nabij de woning van de slachtoffers.” Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 18 maanden effectief. Er stond ook een derde beklaagde terecht voor de eerdere inbraak in de woning. Hij is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke geldboete van 400 euro.

Criminele ingesteldheid

De rechter was tijdens het voorlezen van zijn vonnis niet mals voor de jongemannen. “Het gemak waarmee jullie beslissen om tot geweld over te gaan, geeft blijk van een criminele ingesteldheid”, sprak de rechter streng. “Jullie hebben weinig norm- en schuldbesef en begrijpen niet welke psychische impact de feiten hebben gehad op het slachtoffer.” De inbrekers moeten ook een schadevergoeding van 2.539,98 euro aan Milan betalen. “We vrezen voor represailles”, vertelt papa Luc Derammelaere nog. “Milan is daar niet mee bezig, maar je weet nooit natuurlijk.”