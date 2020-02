Terwijl ouders slapen: zoon (17) crasht met sportwagen van papa VHS

19 februari 2020

10u29 0 Deerlijk Een jongeman van 18 is zijn carrière als automobilist allesbehalve goed gestart. Minderjarig en zonder rijbewijs crashte hij met de sportwagen van zijn vader. De rechter wil nu nagaan of de jongeman in aanmerking komt voor een werkstraf.

Kort nadat hij weer thuis was van een avondje stappen, wou L. vorig jaar nog eens naar de nachtwinkel. De jongeman, 17 pas op het moment van de feiten en niet in het bezit van een geldig rijbewijs, stapte ’s nachts in de sportwagen van zijn vader, die in het buitenland verbleef. Zijn moeder lag thuis te slapen. Op weg naar de nachtwinkel liep het verkeerd. De jongeman, in het gezelschap van een vriend, verloor de controle over het stuur, botste tegen een muurtje en belandde uiteindelijk in een maïsveld. De sportwagen raakte daarbij onherstelbaar beschadigd. L. en zijn passagier kwamen er met de schrik vanaf.

Zwaar onder invloed

Toen de politie een ademanalyse uitvoerde, bleek dat L. 1,84 promille alcohol in het bloed had. Toch vroeg zijn advocaat aan de rechter om hem niet al te zwaar te straffen. L. hoopt op een werkstraf, zodat hij zelf zijn verantwoordelijkheid kan opnemen en zijn ouders, die mee op het beklaagdenbankje zitten, niet gestraft worden voor zijn gedrag. De rechter besliste om een beknopt voorlichtingsverslag te vragen. Dat moet een antwoord geven op de vraag of L. wel in staat is om een werkstraf uit te voeren. In de loop van de maand mei wordt de zaak verder gezet.