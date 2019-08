Taalschooltje vindt onderdak in Harelbeke nadat Deerlijkse buren de opening dwarsboomden Joyce Mesdag

27 augustus 2019

Ann-Sophie Maes uit Bavikhove heeft dan toch een oplossing gevonden voor haar taalschooltje ‘PluskeParfait’. Na lang zoeken had Ann-Sophie enkele maanden terug een pand gevonden in Deerlijk, om er een taalschooltje in uit te bouwen. Kindjes zouden er na schooltijd en in de vakantie al spelenderwijs Frans en Spaans kunnen leren. Maar Ann-Sophie mocht haar plannen opbergen: de buren van het gebouw zagen haar komst niet zitten. En hun wil was blijkbaar wet.

De jongedame, die voor haar zomerkampjes terecht kon in het Deerlijkse sportcentrum, heeft nu een locatie gevonden waar ze voortaan PluskeParfait kan in uitbaten: ze kan een deel van de groepspraktijk op de wijk Eiland in Harelbeke gebruiken. Vanaf september geeft ze er les. Er zijn intussen al ongeveer 50 kinderen ingeschreven.