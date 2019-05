Studeren tussen gloednieuwe wagens? Het kan! Joyce Mesdag

23 mei 2019

08u12 3

Studeren in een showroom, tussen gloednieuwe wagens? Het kan vanaf nu bij Groep Decancq Deerlijk. Het bedrijf stelt haar showroom ter beschikking voor blokkende studenten, nu er steeds meer vraag komt naar plekken waar studenten samen kunnen studeren. “Wij hebben voldoende ruimtes beschikbaar waar studenten in alle rust en stilte kunnen blokken”, vertelt Deborah Losfeld, Marketing Manager. “Bovendien kunnen onze showroom en onze kantoren een heel inspirerende omgeving zijn voor studenten die een technische richting volgen. De studenten kunnen vragen stellen en ze kunnen ook een kijkje nemen in onze werkplaats. We focussen ons echter niet op een bepaald profiel van studenten. Iedereen is bij ons welkom.”

Studenten kunnen zich aanmelden aan de Audi-receptie. De showroom is elke dag open van 7u30 tot 18u30. Op zaterdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. Op zon- en feestdagen is de zaak dicht. Er is wifi en er is gratis koffie en frisdrank beschikbaar voor wie dat wil.