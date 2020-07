Stichter Vanomobil overleden: “Met Roger kón je gewoon geen ruzie maken” Joyce Mesdag

10 juli 2020

07u11 0 Deerlijk Roger Vanhoo, de stichter van het bekende Vanomobil in Deerlijk, is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij stichtte verschillende garages in onze regio, en stond ook mee aan de wieg van woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk. Het succesverhaal van Vanomobil startte hij pas op 66-jarige leeftijd, nadat hij op reis in Amerika gefascineerd raakte door de vele mobilhomes. “Europa kende het concept motorhomes toen nog niet, maar hij zag dat wij daar ook klaar voor waren”, zegt schoonzoon Ignace.

Een ondernemer in hart en nieren, zo kan je Roger best omschrijven. Hij baatte twee autogarages uit, één in Moeskroen en één in Menen. Met zijn firma Alauto in Rumbeke verkocht hij caravans. In 1989, op zijn 66 pas dus, startte hij met Vanomobil, het gekende motorhomebedrijf dat eerst in Wevelgem gevestigd was, maar sinds twee jaar langs de E17 in Deerlijk zijn thuisbasis heeft.

“Wat zijn succes als zakenman kan verklaren? Hij was een visionair”, zegt Ignace Coudron, die Vanomobil overnam met zijn echtgenote. “Zo heb ik hem toch altijd bekeken. De start van Vanomobil is daar een mooi bewijs van. Op reis naar Amerika raakte hij gefascineerd door alle mobilhomes die er rondreden. Het concept was toen totaal nog niet gekend in Europa, maar hij voelde dat we er hier klaar voor waren. Het was niet evident in die tijd om een dergelijke business te starten, maar hij heeft het toch maar gedaan he.”

Roger was vooral een warm man, vertelt schoonzoon Ignace. “Jenny Deblaere, de mama van mijn echtgenote Véronique, was zijn tweede vrouw. Zij had al twee kinderen van haar vorig huwelijk, en die heeft mijn schoonvader sinds hij bij Jenny was als zijn eigen kinderen aangenomen. Je kon ook gewoon geen ruzie maken met Roger, dat ging gewoon niet. In al die jaren dat ik met hem samen gewerkt heb, hebben we nooit woorden gehad.”

“Mijn papa was enorm positief ingesteld”, zegt Véronique. “Hij dacht niet in termen van problemen, maar in termen van oplossingen. ‘Voor alles is er een oplossing’, was een leuze die hij heel vaak aanhaalde.” “Het was ook een echte ‘mensenmens’. Je moest hem niet te lang achter een computer zetten. Hij wilde bezig zijn tussen de mensen. Het was ook een echte commerçant, hij kon verkopen als de beste”, zegt Ignace.

Ignace en Véronique namen Vanomobil over in 1997. “Hij wilde de ‘aanstormende jeugd’ ook kansen geven, zo verwoordde hij het. Wat misschien opmerkelijk is: je ziet vaak in familiebedrijven dat de pater familias het wat moeilijk heeft om zijn bedrijf los te laten. Bij Roger was dat totaal niet zo. Hij heeft ons altijd de kans gegeven om ons ding te doen, terwijl hij van aan de zijlijn stond te kijken. We mochten altijd advies vragen, en ook voor een helpende hand konden we altijd bij hem terecht. Maar hij hield zich op de achtergrond zolang wij hem er zelf niet bij riepen. Hij wilde zich niet ‘moeien’, Vanomobil was na 1997 van ons, zo zag hij het.”

Na het overlijden van zijn echtgenote Jenny verhuisde Roger naar het woonzorghotel Heilig Hart in Kortrijk. “Na het overlijden van Jenny heeft Roger toch wel een klap gekregen. Ze waren eigenlijk twee handen op één buik, en deden alles samen. Hij had het zwaar toen zij opeens wegviel”, zegt Ignace. Het waren uiteindelijk nierproblemen die Roger velden. “97 is hij geworden, best wel een gezegende leeftijd”, zegt Véronique. “Papa heeft altijd gezegd, voor zolang ik het me kan herinneren, dat hij 100 jaar zou worden. Misschien is het een goeie truc, zéggen dat je 100 wordt, dan word je het misschien ook”, glimlacht Véronique.

Roger was de papa van Bernard, Christine en Véronique Vanhoo en de stiefpapa van Dominique en Patrick Verhaeghe. Ze zorgden samen voor 13 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.