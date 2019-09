Exclusief voor abonnees Steffie zingt 10 jaar aan pesterijen van zich af in Studio Stan: “Bijna ben ik gecrasht in het programma” Joyce Mesdag

17 september 2019

15u21 0 Deerlijk Steffie Parmentier (22) uit Deerlijk krijgt vanavond Stan Van Samang stil in Studio Stan. Ze neemt er samen met hem een nummer op om af te rekenen met haar verleden. Ze werd meer dan 10 jaar lang gepest op school en in de jeugdbeweging. “Ik heb me vaak sufgepiekerd over de reden waarom ze net mij moesten hebben…”, vertelt Steffie.

Het begon toen Steffie in het derde leerjaar zat en enkele leerlingen haar uitsloten en uitlachten. “Op de duur stond ik altijd alleen. De andere kinderen wilden niet meer met me spelen, uit schrik om ook gepest te worden”, blikt Steffie terug. De pesterijen werden steeds erger, en gingen door tot in het zesde middelbaar. “Ze gooiden spullen over de deur terwijl ik op het toilet zat en wierpen eten in mijn gezicht in de refter. Op een dag hebben ze zelfs mijn fiets gestolen en dan mijn fietsslot in de gang gelegd zodat ik zeker zou weten dat zij achter de diefstal zaten.”

