Slimme bijzitter voor de rechter: “Wist niet wanneer ik aanwezig moest zijn” Hans Verbeke

22 mei 2019

18u00 0 Deerlijk Hij heeft twee masterdiploma’s maar slaagde er niet in om te weten wanneer precies hij zich vorig jaar op verkiezingszondag als bijzitter moest aanmelden in het kiesbureau. De minnelijke schikking die hij nadien gepresenteerd kreeg, betaalde hij niet. En dus dreigt een 28-jarige man uit Deerlijk straks gestraft te worden, iets was hem beroepsmatig bijzonder slecht zou uitkomen.

Op de correctionele rechtbank in Kortrijk zaten woensdag op het beklaagdenbankje weer flink wat mensen die vorig jaar in oktober niet of te laat opdaagden om hun burgerplicht als bijzitter of voorzitter van een telbureau te vervullen. Een 28-jarige man uit Deerlijk was één van hen. “Mijn cliënt was niet van slechte wil, integendeel”, weerde zijn advocaat zich. “Dezelfde dag waarop hij z’n documenten ontving waarin stond te lezen dat hij opgeroepen werd als bijzitter, vulde hij alles netjes in en stuurde het bundel terug naar de vrederechter. Daags voor de verkiezingen, op zaterdag dus, realiseerde hij zich niet exact te weten wanneer hij in het kiesbureau verwacht werd. Hij belde naar de gemeente én naar de politie maar kreeg geen gehoor. Daarop besloot hij zich aan te bieden om 7.45 uur, een kwartier voor de stemhokjes opengingen maar helaas ook vijftien minuten na het tijdstip waarop hij verwacht werd. Het kiesbureau was dan al samengesteld.”

Blanco strafregister

De 28-jarige Deerlijkenaar kreeg nadien een minnelijke schikking voorgesteld van 250 euro. Hij betaalde die volgens het openbaar ministerie bewust niet omdat hij het een onredelijk hoge boete vond. “Maar mijn cliënt heeft eigenlijk geen strafbaar feit gepleegd”, zegt zijn advocaat. “Artikel 240 van het kiesdecreet stelt dat zoiets alleen het geval is als ‘de opdracht in gevaar komt’, wat in dit geval niet zo was omdat het kiesbureau ook zonder hem probleemloos werd samengesteld. Daarom vraag ik de opschorting voor mijn cliënt.” Opschorting betekent dat de man schuldig bevonden wordt maar geen straf krijgt en dus ook zijn strafregister blanco houdt. “Dat is voor hem essentieel omdat hij straks in een sector aan de slag gaat waar een getuigschrift van goed zedelijk gedrag een absolute vereiste is”, sprak de advocaat.

Klassieke techniek

Het openbaar ministerie gaf negatief advies voor de opschorting. “Het lijkt er op dat de beklaagde een klassieke techniek heeft gebruikt om te ontsnappen aan zijn burgerplicht. Had hij nadien z’n minnelijke schikking betaald, dan zou hij hier vandaag niet gestaan hebben en riskeerde hij ook geen straf.” Op de rechtbank in Kortrijk stonden woensdag nog een tiental andere burgers terecht voor dezelfde reden. Op 5 juni weten ze wat de rechter voor hen in petto heeft.