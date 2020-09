Site Francar maakt plaats voor woonproject Joyce Mesdag

08 september 2020

17u51 0 Deerlijk Op de voormalige Francar-site in de Sint-Rochusstraat in Deerlijk komt een woonproject. De Waregemse projectontwikkelaar ION realiseert er binnenkort 48 nieuwe woongelegenheden. De verkoop gaat van start in september.

“Het woonproject situeert zich in de Sint-Rochusstraat, op de site waar vroeger de weverij Sitam gevestigd was”, zegt Maxime Van Hauwaert van ION. “Er komen 31 appartementen en 17 gezinswoningen, die gebouwd worden rond een centrale binnentuin.”

Met het bouwproject wil ION inspelen op de nood aan betaalbare woningen voor gezinnen. “Jonge koppels en gezinnen gaan steeds meer op zoek naar een woning in de gemeenten rond de grotere centrumsteden, want daar is ruim wooncomfort betaalbaar. Met de bouw van dit project in Deerlijk willen wij op deze nood inspelen”, vertelt Michaël Vandaele, project developer bij ION. “Concreet voorzien we daarom naast de 31 appartementen ook 17 kwalitatieve gezinswoningen met drie slaapkamers rond een groene binnentuin. Deze binnentuin met centraal een eeuwenoude beuk is een ideale plek om jouw buren te ontmoeten en de kinderen in te laten spelen.”