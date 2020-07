Siel (21) uit Deerlijk zingt voor mensen met een beperking tijdens corona Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

19u45 0 Deerlijk De 21-jarige Siel Windels uit Deerlijk heeft samen met enkele muzikanten een nummer gemaakt voor mensen met een beperking tijdens corona. Ze diende haar project in bij Broelkaai 6 en werd er door een jury uitgekozen om te realiseren. “Eén iemand zei me dat het voor hem eigenlijk elke dag lockdown is, dag greep me erg aan”, vertelt Siel.

Siel Windels (21) uit Deerlijk is net afgestudeerd in de Toegepaste Psychologie, maar in haar vrije tijd is haar grootste passie zingen. Toen ze op Facebook zag dat ze bij Broelkaai 6 in Kortrijk en het Streekfonds West-Vlaanderen op zoek waren naar projecten in tijden van corona, greep ze haar kans. Ze diende haar project ‘Lockdown in het Bijzonder’ in. Siel wilde een lied maken voor mensen met een beperking in tijden van corona. “Ze verdienen deze bijzondere aandacht”, vertelt Siel. “Vooraleer we aan het schrijven gingen van een tekst hebben we enkele getuigenissen van mensen met een beperking verzameld. Enkele grepen ons echt wel aan. Wij zijn triest dat we nu even niet meer onze volledige vrijheid hebben. Maar één iemand vertelde mij dat het voor hem eigenlijk elke dag lockdown is. Iemand anders vertelde me dat ze het hele coronagebeuren maar niet uitgelegd kreeg tegen haar broer die een beperking heeft.” Siel sloeg aan het schrijven en vond met behulp van Broelkaai 6, een vitrine voor creativiteit in Kortrijk, muzikanten waarmee ze kon samenwerken. “Alles moest uiteraard vanop afstand gebeuren. Maar de tekst is af en het lied is ondertussen ook ingezongen. Volgende week moet de definitieve versie ook klaar zijn. We willen ook graag een videoclip maken bij het nummer waarbij mensen met een beperking te zien zijn. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen met een beperking die het zien zitten om te figureren. We willen het nummer en de videoclip graag volgende week kunnen voorstellen.”

Hieronder zie je een teaser van het nummer en de videoclip van Siel



