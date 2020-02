Schepen Schelfhout kandidaat voor voorzitterschap Open Vld Nationaal Joyce Mesdag

06 februari 2020

17u29 0 Deerlijk Bert Schelfhout, eerste schepen in Deerlijk en voormalig voorzitter van Jong Vld Nationaal, is een van de twee ‘running-mates’ van Egbert Lachaert, die kandidaat-voorzitter is van Open Vld.

“Ik denk dat ons land nood heeft aan sociaal - economische hervormingen”, zegt Schelfhout. “Op het vlak van sociale zekerheid, pensioen en veiligheid, integratie en klimaat zijn er grote uitdagingen. De huidige stilstand is voor niemand goed. Ik ken Egbert al langer en zijn oprechte persoonlijkheid en consequente manier van politiek voeren zijn een zegen voor onze partij. Egbert Lachaert is de geknipte man om samen met zijn team ons land in beweging te krijgen. Daarom doe ik mee met Team Egbert.” De andere kandidate is Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart en voorzitter van Open Vld Vrouwen.