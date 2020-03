Schepen Schelfhout herstelt van corona: ‘Er spookten ook doemscenario’s door mijn hoofd’ Joyce Mesdag

31 maart 2020

17u41 0 Deerlijk Deerlijks eerste schepen Bert Schelfhout herstelt momenteel thuis van het coronavirus. Dat laat hij zelf weten op zijn facebookpagina. Hij heeft het blijkbaar zwaar te pakken, want er gingen al doemscenario’s door zijn hoofd. Vandaag is de eerste dag na 10 dagen zwaar ziek zijn, dat hij zich wat beter voelt.

“Vorige week zaterdag kreeg ik de eerste symptomen van COVID 19”, zegt Schelfhout. “Droge hoest, spierpijn, hoofdpijn, lichte koorts, vermoeidheid, pijn aan borst, branderig gevoel in longen,... Ondertussen ben ik 10 dagen en een rollercoaster van ervaringen en emoties verder. Ik ben nog niet genezen, maar het lijkt de goede kant op te hellen.”

Omdat Schelfhout zich heeft kunnen optrekken aan de ervaringen van lotgenoten, deelt hij nu op zijn beurt zelf zijn verhaal. “Elk verhaal is verschillend. Het is niet zoals gewoon ziek zijn of griep hebben... Sommige dagen lijk je beter, maar dan komt toch opnieuw de hamer. Voor mij was vooral het branderig gevoel in mijn longen beangstigend... “

“Op de zwaarste momenten staken doembeelden de kop op. ‘Overleef ik dit? Wat met Naima en de kinderen?’ Ook al ben ik van nature een positivo... serieus ziek zijn in combinatie met al die negatieve berichtgeving is op zijn zachtst gezegd bevreemdend. Het kan ook voor jonge mensen het einde betekenen, en als je dan op die statistieken begint te denken… Mijn advies aan patiënten is daarom: probeer alle stress uit je leven te bannen. Kjk niet naar het nieuws of op je gsm. Rust genoeg, eet gezond, en hou rekening met 10 tot 14 dagen ziek zijn. Is het minder, des te beter, maar wees voorbereid op zo lang.”