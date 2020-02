Schepen Bert Schelfhout vraagt plan van aanpak: ‘Onze gemeenten zijn niet voorbereid op het coronavirus’ Joyce Mesdag

25 februari 2020

15u31 0 Deerlijk Bert Schelfhout (Open Vld), eerste schepen in Deerlijk, vraag in een opiniestuk in De Morgen aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid lokale besturen beter te betrekken bij de aanpak van het coronavirus en zelfs een plan van aanpak op te maken voor lokale besturen. “Onze gemeenten zijn niet voorbereid op het virus.”

“De kans is groot dat het coronavirus ook in ons land zal toeslaan. Dat getuigt viroloog Marc Van Ranst vandaag na de uitbraak in Italië. Ook het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus waarschuwt. ‘De wereld moet zich voorbereiden op een epidemie.’ In België waakt een permanente Risk Assessment Group van de FOD gezondheid over de te nemen maatregelen. Experten volgen de gezondheidsrisico’s op en bespreken die met afgevaardigden van de overheid.”

Schelfhout mist vandaag een voorbereidende aanpak in onze Belgische gemeenten. “Navraag bij burgemeesters van buurgemeenten leert me dat geen van die gemeenten organisatorisch heeft stilgestaan bij de impact en de te nemen maatregelen. Lokale besturen kunnen nochtans een cruciale rol spelen bij de bestrijding van het COVID-19 virus. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen. Noodzakelijk om uitdagingen van een mogelijke pandemie aan te pakken. Het voorkomen van paniek, het juist informeren van doelgroepen (scholen, ouderen, etc.), het managen van maatregelen als lock down en het reorganiseren van buurten. “

Schelfhout begrijpt dat de federale overheid eerst de focus legt op de dringendste zaken. “Het strikt opvolgen van de pandemie, wetenschappelijke testen, afspraken met ziekenhuizen, het informeren van dokters en zorgverleners en het afstemmen van nationale communicatielijnen. Maar als er zich een besmettingshaard in België voordoet, moeten ook wij onze verantwoordelijkheid nemen. Hoe gaat een lockdown in zijn werk? Wat met evenementen en openbare plaatsen? Hoe kunnen we onze rusthuizen organiseren? Hoe kunnen we de lokale economie voldoende goed ondersteunen en de bedrijvigheid zo sterk mogelijk faciliteren?”

“Het op mensen overdraagbare Coronavirus is twee maand oud. Gastland China zet de grove middelen in om het virus te bestrijden. Het openbare leven ligt lam. In heel wat gemeenten is er een ‘lock-down’. Ook Italië zet de grove middelen in. Elf dorpen in regio Lombardije zijn door het politie en het leger afgesloten van de buitenwereld. De impact is niet min. De betrokkenheid van lokale besturen des te belangrijker. Men mag best wel wat vertrouwen hebben in lokale beleidsmakers. Graag dragen wij bij aan oplossingen van moeilijke uitdagingen zoals die van volksgezondheid. Zie het als een uitgestoken hand…”