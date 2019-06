Ruwbouw van zwembad Anzegem en Deerlijk bijna af Alexander Haezebrouck

25 juni 2019

15u36 0 Deerlijk De ruwbouw van het zwembad van Anzegem en Deerlijk is bijna af. “Tijdens deze ruwbouwwerken werd 2000 kubieke meter grond verzet, 2.500 kubieke meter aan beton gestort en 200 ton aan wapeningsstaal gebruikt”, zegt Anzegems schepen van sport Yannick Ducatteeuw. Het zwembad moet in februari volgend jaar af zijn.

De ruwbouw van het zwembad op het Ommersheimplein in Vichte is ondertussen bijna volledig af. “Enkel het dak ontbreekt nog, volgende week plaatsen we de eerste dakleggers en in september moet het gebouw wind- en waterdicht zijn”, zegt schepen van sport in Anzegem Yannick Ducatteeuw (Inzet). De werken aan het zwembad startten in december vorig jaar en liggen prima op schema. “In het ideale scenario kunnen we openen op 20 februari 2020. Maar omdat de scholen er pas in komen vanaf september volgend jaar hebben we daar nog wel wat ruimte.” In de ruwbouw is nu al duidelijk het vijfentwintig meterbad te zien met vier baantjes en het recreatiebad. Het zwembad wordt door de twee gemeenten Anzegem en Deerlijk gebouwd. Deerlijk moet het al sinds 2011 zonder zwembad stellen toen het oude zwembad uit veiligheidsoverwegingen gesloten werd, Anzegem had zelfs nog nooit een zwembad. “De vraag vanuit beide gemeenten naar een eigen zwembad was groot. Vooral omdat nu zo’n 3.000 leerlingen in Anzegem en Deerlijk verder weg moeten om te kunnen gaan zwemmen. Dat zorgt ervoor dat ze minder gaan zwemmen, en dat is niet goed.” De gemeenten mikken vooral verenigingen en gezinnen die zullen komen zwemmen. “De prijzen zullen ook democratisch zijn, want we kunnen helemaal niet concurreren met andere zwembaden als in Kortrijk en Waregem.” In totaal kost het zwembad zes miljoen euro. Daarvan kregen ze 1.137.500 euro aan subsidies, de rest werd verdeeld onder de gemeenten Anzegem en Deerlijk.