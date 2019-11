Rukwind blaast tentje galabal in de bomen LSI

02 november 2019

15u51

Bron: LSI 6 Deerlijk In Deerlijk heeft een felle rukwind zaterdagnamiddag een tentje voor het galabal van studentenclub Moeder Deerlijkse in de bomen geblazen. De brandweer van de zone Fluvia slaagde er met de ladderwagen in het tentje opnieuw naar de begane grond te brengen. Het galabal kan zaterdagavond gewoon doorgaan.

Rond 14u waren leden van de studentenvereniging op de site van Casier Recycling naarstig in de weer om enkele tentjes op te zetten. “Bedoeling was met enkele opplooibare tentjes en een rode loper een toegang naar de feestlokatie te creëren”, legt praeses Bastien Loosveld uit. “Dat was buiten de wind gerekend. Plots vlogen drie tentjes de lucht in. Eén exemplaar vloog zelfs tot in een boom.” De hulp van de brandweer werd ingeroepen om het tentje los te maken en naar beneden te brengen. “Geen nood, we passen onze plannen aan”, aldus nog Benoit. “Het galabal, de 17de editie al, gaat zeker door. We verwachten zo’n duizend feestvierders.” De brandweerzone Fluvia kreeg op zaterdag een zestal oproepen voor stormschade binnen. Ook in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) gingen twee partytentjes de lucht in. Her en der kwamen enkele bomen of hekkens op de weg terecht, zonder veel erg.