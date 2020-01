Rode Kruis en gemeente organiseren AED-opleiding Joyce Mesdag

09 januari 2020

17u55 0 Deerlijk De gemeente organiseert op woensdag 29 januari samen met het Rode Kruis een opleiding over reanimeren en het gebruik van een AED-toestel.

De opleiding vindt plaats van 19uur tot 22uur in het lokaal van het Rode Kruis in de Hoogstraat. De opleiding is specifiek voor inwoners van Deerlijk en is gratis. Inschrijven kan via welzijn@deerlijk.be, 056 73 63 30 of rechtstreeks aan het onthaal van het Sociaal Huis.