Rioleringswerken in de De Cassinastraat Joyce Mesdag

04 september 2019

Volgende week, de week van 9 september start aannemer Devagro met rioleringswerken in de De Cassinastraat, in het kader van de nieuwe verkaveling die Groep Huyzentruyt er realiseert. De werken zullen een achttal weken in beslag nemen. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, wordt de straat plaatselijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel voetgangers kunnen nog passeren. Er wordt een omleiding voorzien via de Harelbekestraat - Kortrijkse heerweg - Roterijstraat. De woningen blijven vanuit de Stationsstraat bereikbaar.