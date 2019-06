Rijverbod, boete en proeven voor

te snelle vertegenwoordiger LSI

20 juni 2019

13u09

Bron: LSI 0 Deerlijk Een commercieel vertegenwoordiger van woningbouwbedrijf Dewaele uit Deerlijk moet zijn wagen 15 dagen langs de kant laten staan. Dat besliste de Kortrijkse politierechter.

Op 20 november 2018 kon P.M. langs de Breestraat in Deerlijk geflitst worden aan 110 kilometer per uur. Op die plaats is slechts 50 kilometer per uur toegelaten. Bovendien was het niet voor het eerst dat hij op te snel rijden was betrapt. De politierechter gaf hem een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven.