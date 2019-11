Reveil op kindermaat lokt veel gezinnen Joyce Mesdag

02 november 2019

Op 113 begraafplaatsen in Vlaanderen herdachten mensen gisterenavond hun geliefde overledenen met muziek, poëzie en woord. In onze regio streek ‘Reveil’ neer in Deerlijk, zowel op de begraafplaats Centrum als op Sint-Lodewijk, in Wevelgem (op de begraafplaats in Gullegem), in Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem en Wielsbeke. De Reveil in Sint-Lodewijk was er één speciaal op kindermaat, om kinderen te leren omgaan met afscheid. Het initiatief kwam van twee jonge ouders, Hannelore Deweer uit Heestert en Ruben Boussier uit Deerlijk. Hannelore vertelde dierenverhalen, om aan te tonen dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met verlies. Ruben zorgde voor muzikale ondersteuning. De editie lokte veel gezinnen.