Resultaten tests zijn binnen, 31 bewoners van Heilige Familie blijken besmet. ‘Tiental daarvan hebben niet eens symptomen’ Joyce Mesdag

15 april 2020

18u56 0 Deerlijk 31 bewoners van woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk blijken besmet met corona, nadat ze allemaal werden getest met de testkits die de Vlaamse overheid het woonzorgcentrum toekende. “Dat zijn er verrassend veel”, zegt directeur Koen Bellers. “Een tiental bewoners daarvan vertonen immers géén symptomen. Alle 31 bewoners worden nu apart verzorgd op onze cohortafdeling.” Intussen is een vierde bewoner bezweken aan het virus.

De directeur pleit voor systematische tests in alle woonzorgcentra. “Want zoals ook hier nog maar eens duidelijk is geworden: je hoeft geen symptomen te hebben om besmet te zijn met corona. Pas nu kunnen we alle besmette bewoners apart verzorgen en het virus op die manier proberen in te dijken. Maar ik heb er tegelijk ook begrip voor dat er heel veel vragen komen naar tests, en dat die niet allemaal ingewilligd kunnen worden.”

“Ik wil de impact van het coronavirus niet minimaliseren, maar we hebben intussen ook bewoners die zwaar ziek zijn geweest, maar die ook weer aan de beterhand zijn.”