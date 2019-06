Project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ brengt kunstliefhebbers naar Sint-Columbakerk Joyce Mesdag

17 juni 2019

21u37 0 Deerlijk Deerlijk neemt deel aan het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’, een Vlaams project dat kunstliefhebbers de weg toont naar Vlaamse meesters uit de vijftiende tot zeventiende eeuw. In de Sint-Columbakerk kan je vanaf juni het Retabel van de Heilige Columba zien. Een merkwaardig pronkstuk dat in tien taferelen het leven en de marteldood door onthoofding van de Spaanse heilige Columba toont.

Om het retabel extra in de kijker te zetten, werd er een interactieve touchscreen bij het kunstwerk voorzien. Je komt er meer te weten over het retabel en de kerk, maar ook over het leven van de heilige Columba. In het touchscreen zit ook een audioverhaal. Hierbij komt Jan de Costere, die de opdracht gaf om het retabel te bouwen, tot leven om zijn verhaal te vertellen. Er is ook een audioverhaal op kindermaat.

Aan de buitenkant van de kerk wordt tijdens de looptijd van het project een Sint-Jacobsladder geïnstalleerd. Daarop worden niet alleen alle locaties doorheen Vlaanderen aangeduid, het vormt ook een herkenningspunt en een eyecatcher voor het project.

Het Sint-Columbaretabel kan nog tot 30 september dagelijks bezichtigd worden van 9.00u tot 17.00u en op zondag van 12.00u tot 17.00u. Na afloop van het project blijft het touchscreen ook staan in de kerk, en ook het audioverhaal blijft behouden.

Het pelgrimsboek met alle projecten die deelnemen aan het Situ-project is te koop bij de toeristische dienst in OC d’Iefte.