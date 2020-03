Proces-verbaal voor rondrijdende ijsventer voor overtreding coronamaatregelen LSI

24 maart 2020

15u08

Bron: LSI 1 Deerlijk In Deerlijk heeft een ijsventer maandagnamiddag een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Takeaways zijn nog toegestaan, maar ijsventers vallen volgens de politie van de zone Gavers niet onder deze noemer.

De ijsventer maakte gebruik van de eerste zonnestralen en het ontluikende lentegevoel om er in de straten van Deerlijk al op uit te trekken. Het bekwam hem slecht. De politie stelde een pv op waardoor hij dus ook een celstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro riskeert. “De tijd van niet meer weten is voorbij”, aldus Kris Crepel van de politiezone Gavers. “IJsventers vallen niet onder de noemer ‘takeaway’. Bij rondtrekkende ijskarren riskeer je dat te veel kinderen of klanten op een beperkte ruimte bijeen gaan staan.”