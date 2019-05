Probleem met vrachtwagens die aanschuiven aan tankstation op Belgiek tegen eind dit jaar opgelost Joyce Mesdag

Het ‘mobiliteitsprobleem’ in de wijk Belgiek, waarbij vrachtwagens vaak temidden de Vichtesteenweg staan aan te schuiven om te kunnen tanken bij tankstation Shell, zou normaal tegen eind dit jaar al sterk verminderd moeten zijn. Dat blijkt uit een antwoord van schepen van mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) op een vraag van de N-VA-fractie naar de stand van zaken in het dossier.

“We zijn recent aan tafel gegaan met Agentschap Wegen en Verkeer en de directie van Shell om hierover te praten”, zegt Rooryck. “Op de site LAR in Rekkem realiseert Shell momenteel een nieuw tankstation. Het is de bedoeling dat een groot deel van de chauffeurs die nu in Deerlijk komen tanken, dat voortaan in Rekkem doen. Van zodra dat tankstation klaar is, dat zou normaal eind dit jaar moeten zijn, gaan we dat meteen merken in Deerlijk. Shell, die contracten heeft met de verschillende transportbedrijven, zal daar op die manier ook over communiceren.”

Er is maar plaats voor een paar vrachtwagens op het terrein van Shell Belgiek, waardoor er op piekmomenten al snel vrachtwagens op de weg moeten aanschuiven. “Wij wilden net als AWV dit probleem opgelost zien vooraleer gestart wordt met de heraanleg van het kruispunt Belgiek”, zegt Rooryck. “In dat ontwerp worden onder meer ook de middenbermen van de steenweg daar opgenomen. Het zou jammer zijn mochten er dan nog altijd zo frequent vrachtwagens op de weg moeten staan aanschuiven. Er wordt ook een parkeerstrook voorzien op de steenweg in het ontwerp. Vrachtwagens die aanschuiven op de weg zouden er dan voorgoed tot het verleden behoren.”