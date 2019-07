Politie zoekt eigenaar juwelenkistje Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

16u52 0

De politie is op zoek naar de eigenaar van een juwelenkistje dat afgelopen weekend werd gevonden in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk in Deerlijk. Het koffertje werd er gevonden in de grasberm. De politie plaatste een oproep op Facebook om de rechtmatige eigenaar te vinden en het koffertje terug te bezorgen. Wie weet van wie het koffertje is of ben je zelf de eigenaar van het koffertje, dan kan je terecht bij de politiezone Gavers (Harelbeke / Deerlijk) via politie@pzgavers.be, telefonisch via 056/73.35.20 of je kan zelf langs gaan natuurlijk.