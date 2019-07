Politie forceert doorbraak in gijzelingsdossier Milan (15): Minstens één verdachte opgepakt Hans Verbeke

20u41 2 Deerlijk Na vijf dagen komt er al schot in de zaak van de bizarre inbraak met diefstal waarbij in Deerlijk de 15-jarige Milan Derammelaere door de daders werd gegijzeld en mishandeld. Minstens één verdachte is opgepakt. Drie of vier anderen zijn ook in beeld. Bovendien is de inbraak geen alleenstaand feit.

Milan was vorige vrijdagmiddag alleen thuis toen twee jonge, ongemaskerde mannen de woning van zijn ouders langs de Beverenstraat in Deerlijk binnendrongen. De boeven, die gezien hadden hoe de mama van Milan net voordien was vertrokken, dachten dat er niemand thuis was. Tot ze op de tiener stootten, in zijn slaapkamer. Milan werd gegijzeld en geslagen. De daders, die perfect Nederlands praatten, bleven zowat een uur binnen en zochten tot ze vonden waar ze op uit waren: cash geld. Ze konden 8.000 euro meenemen.

Onderzoek in hoogste versnelling

De zwaarwichtige feiten leidden tot een onderzoek waarin onmiddellijk naar de hoogste versnelling werd geschakeld. Met resultaat: intussen is al minstens één verdachte opgepakt. “Drie of vier anderen zijn ook in beeld”, zegt Hilde Vanden Broucke, de mama van Milan. “De zaak is complex. Er is meer gebeurd bij ons dan de inbraak van vrijdag alleen. Meer kan ik daar in het belang van het onderzoek nog niet over zeggen. Maar we zijn opgetogen door het werk van de politie. De speurders kijken op geen uur om de zaak op te lossen en ook de mensen van slachtofferzorg doen hun uiterste best. We kunnen hier alleen maar blij om zijn. Het helpt Milan de gebeurtenissen te verteren. Want vergis je niet: dit heeft hoe dan ook een grote impact, ook op ons.”