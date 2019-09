Poetsvrouw in shock na ongeval op kruispunt VHS

17 september 2019

19u14 0

Linda Desmeyter (58) uit Zwevegem raakte dinsdag in de vooravond betrokken in een ongeval op het kruispunt van de Kasteelstraat met de Generaal Deprezstraat in Deerlijk. De poetsvrouw botste met haar Mini Cooper tegen een Mercedes A. Die laatste auto werd aangereden in de linkerflank. De bestuurder, een man uit Deerlijk, raakte niet uit zijn auto omdat de deur niet meer open kon. De brandweer kwam een handje toesteken om de man te evacueren. Hij was lichtgewond, net als Linda Desmeyter. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder in de omgeving van het kruispunt.