Pastorij van Sint-Lodewijk kopen? Het kan binnenkort! Joyce Mesdag

06 juni 2019

22u45 0 Deerlijk De pastorij in Sint-Lodewijk Deerlijk komt binnenkort te koop. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist.

Het gebouw staat al een tijdje leeg, en aangezien de gemeente niet meteen plannen heeft met het pand, wordt het verkocht. “We hebben vandaag pas het schattingsverslag binnen gekregen”, zegt schepen Regine Rooryck (CD&V). “Dat wil ik eerst even ten gronde bekijken. Ik kan het precieze minimumbedrag nu dus nog niet meegeven waarvoor het verkocht zal worden.”

De pastorij staat op een lijst met waardevol erfgoed. “Maar bescherm is het niet. Dat betekent dat wie het gebouw koopt, er in principe mee mag doen wat hij wil. Wij gaan als schepencollege echter de voorwaarde opleggen dat het uitzicht zo goed mogelijk bewaard blijft.”

De schepen verwacht dat het pand vlot verkocht zal worden. “Het is een heel mooi pand, en we hebben in het verleden al meerdere keren de vraag binnen gekregen of we het pand niet verkochten. Er is dus wel interesse voor, denk ik.”