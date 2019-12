Parcours Kerstcorrida loopt nog meer door het centrum dit jaar Joyce Mesdag

18 december 2019

22u49 0 Deerlijk Deerlijk maakt zich op voor een nieuwe editie van de Kerstcorrida, een loopwedstrijd die elk jaar enkele duizenden lopers op de been brengt. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Comité Kerstcorrida in samenwerking met de gemeente Deerlijk en diverse verenigingen. De opbrengst wordt integraal geschonken wordt aan de Kim en de Sam, scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Deerlijk.

Naast een aantal jongerenlopen staan er twee massalopen gepland, één van 5,3km en één van 15km. Er zijn een aantal nieuwigheden voor de editie dit jaar, de 36e editie intussen. “De start wordt verplaatst naar de post in Deerlijk, waardoor lopers nog meer dan ooit door het centrum lopen”, zegt Robbert Vancompernolle, persverantwoordelijke van de Kerstcorrida. “Dat is leuker voor de lopers en leuker voor de toeschouwers. Het parcours van alle wedstrijden loopt bovendien nog dichter bij het centrum dan de voorbije jaren, om van de Kerstcorrida echt een beleving te maken voor iedereen. We houden lopers en toeschouwers zo dichter bij elkaar, dichter bij onze ‘feestzone’. Er is op verschillende plekken animatie voorzien, zodat ook op de stillere plekken van het parcours iets te beleven zal zijn. We hebben onder meer doedelzakspelers, de sfeer- en blaasband ‘Ze Quaffeurz’, er wordt opgewarmd bij de start door de lokale sportschool Move-d en heel wat standhouders gaan zelf ook plaatjes draaien.”

Meer info vind je op http://www.kerstcorrida.be/.

