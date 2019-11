Oudste inwoner van Deerlijk overleden Joyce Mesdag

13 november 2019

Afgelopen zondag is Helena Allegaert, die begin dit jaar haar 100ste verjaardag mocht vieren, overleden. Zij was de weduwe van René Cardon., de oudste Deerlijkenaar en enige eeuwelinge in haar gemeente.

Helena werd geboren op de Molenhoek in Deerlijk en woonde na haar huwelijk enkele jaren in Orroir. In 1966 keerde zij als weduwe terug naar Deerlijk. Sinds 2003 woont zij in het woonzorgcentrum van haar geboortedorp Deerlijk.

Zij heeft een dochter Monique, een kleindochter Evy en twee achterkleinkinderen Julie en Milo.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 16 november om 10 uur in de Sint-Columbakerk van Deerlijk.