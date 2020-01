Oudere dame vergist zich van pedaal en rijdt voorligger aan op afrit E17 VHS

24 januari 2020

15u24 3

Flink wat hinder was er vrijdag op de middag op de afrit van de E17 in Deerlijk, voor het verkeer dat uit de richting van Kortrijk kwam. Aanleiding was een eerder banaal ongeval zonder gewonden. Een oudere dame uit Deerlijk die de snelweg verliet, merkte vrij laat dat aan het rode verkeerslicht op het kruispunt met de N36 een wagen voor haar stil stond. De automobiliste trapte in een reflex op de verkeerde pedaal. Daardoor remde ze niet, maar bleef de wagen rijden. Het kwam tot een botsing. Niemand raakte gewond, maar de afrit was wel gedeeltelijk versperd. Dat leidde tot een file. Na zowat een uurtje was de hinder voorbij.