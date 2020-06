Ook na de lockdown blijft De Ploatse takeaway aanbieden Joyce Mesdag

10 juni 2020

18u15 0 Deerlijk Eethuis en Tea-room De Ploatse in Deerlijk is klaar om terug open te gaan. De zaak werd wat heringericht, en de zaakvoerders besloten om ook na de opening takeaway te blijven aanbieden.

“Wat zijn we blij dat we opnieuw van start mogen”, zeggen Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt. “Het werd wat puzzelen om tussen al onze tafeltjes de nodige afstand te bewaren, maar het is gelukt. We kiezen voor een open meubel, zodat we dat in het midden van het restaurant kunnen zetten. Op die manier kunnen we op de plaats waar de kast vroeger stond, nog enkele extra tafeltjes kwijt. Normaal hebben we 36 plaatsen, nu zijn er dat nog 26. Buiten op het terras, dat we dankzij de gemeente in oppervlakte mogen uitbreiden, kunnen we evenveel tafels kwijt als anders. We hebben besloten om op dinsdag, woensdag en donderdag takeaway te blijven aanbieden. Op die korte tijd is dat zo goed ingeburgerd geraakt, dat we er mee blijven verder doen. Het vangt voor ons het verschil in tafeltjes wat op, en als we volzet zijn, kunnen we dat als alternatief bieden aan onze klanten.”