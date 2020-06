Ook met helikopter levert klopjacht op inbreker niks op VHS

22 juni 2020

Deerlijk Sint-Lodewijk stond maandagmiddag een stukje in rep en roer. Aanleiding was een klopjacht op een inbreker die in de buurt had toegeslagen. De verdachte werd echter niet gevonden.

“In een woning langs de Oliebergstraat, op Sint-Lodewijk, werd maandagvoormiddag ingebroken”, weet commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. “De man werd echter op heterdaad betrapt en ging op de vlucht. Alle beschikbare patrouilles snelden ter plaatse in de hoop de man te kunnen vatten. Ook de helikopter van de federale politie vloog naar de omgeving. Er werd een tijd intensief gezocht maar de inbreker kon ontkomen.” Of er ook iets buit werd gemaakt bij de inbraak, is niet bekend.