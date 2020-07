Ook BuikRock genekt door corona: geen Niels Destadsbader, De Kreuners, Bart Peeters of André Hazes Jr. Joyce Mesdag

03 juli 2020

14u10 38 Deerlijk Buikrock, dat gepland stond op 29 augustus, wordt geschrapt. Een grote verrassing is het niet meer, in deze coronatijden, maar er kwam pas vrijdag bevestiging.

Naast Niels Destadsbader zouden ook kleppers als De Kreuners, Bart Peeters, ’t Hof van Commerce, Metejoor, Jebroer, Emma Bale en André Hazes jr en Preuteleute op de planken staan.

“Omdat gezondheid belangrijk is en we als organisatie ook op dat vlak geen enkel risico willen nemen, wordt de tweede editie van BuikRock verplaatst naar de zomer van 2021", klinkt het in een persmededeling. “Even was er nog de stille hoop dat BuikRock het lichtpuntje zou worden in een leeggemaakte festivalzomer. Maar intussen is duidelijk dat de gevolgen van de pandemie ook dan nog lang niet van de baan zullen zijn. De versoepeling van de maatregelen maakt een echte festivalbeleving onmogelijk. Daarom rest ons geen andere keuze dan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad te volgen en een streep te trekken door BuikRock 2020. Andere dingen zijn nu belangrijker.”

Gezondheid gaat voor

“Als organisatie betreuren we uiteraard dat ons evenement niet kan plaatsvinden, maar anderzijds is deze beslissing niet meer dan logisch. Gezond blijven, gaat voor op alles. We leven mee met iedereen die getroffen is en nemen onze hoed af voor al wie in deze dagen op één of andere manier helpt en blijft helpen: in de hulpverlening, de zorgsector maar ook thuis, in de eigen buurt.”

Er wordt al uitgekeken naar de editie van volgend jaar. “We gaan door, met evenveel enthousiasme als voordien. En we proberen om volgend jaar dezelfde line-up te presenteren die dit jaar onze affiche siert. Op korte termijn zullen we ons publiek via onze website en sociale media informeren hoe het nu verder moet. Tickets voor 2020 blijven geldig voor de editie van volgend jaar.” Buikrock zal dan doorgaan op vrijdag 27 en op zaterdag 28 augustus.