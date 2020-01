Oma (83) van doelman Wouter Biebauw klemgereden en geslagen bij verkeersagressie LSI/AHK

10 januari 2020

18u37

Bron: LSI/AHK 0 Deerlijk De doelman van voetbalclub KSV Roeselare, Wouter Biebauw (35), is op zoek naar getuigen van een geval van verkeersagressie in Deerlijk. Zijn 83-jarige oma werd het slachtoffer. De keeper deed de oproep via Twitter.

Op donderdag 9 januari rond 7.40 uur werd de grootmoeder van de Roeselare-doelman langs de Waregemstraat in Deerlijk naar eigen zeggen klemgereden en met de vuist in het gezicht geslagen. Dat gebeurde nadat de vrouw uit Deerlijk aan de rode lichten het verkeer uit de andere richting had laten voorgaan. Blijkbaar irriteerde dat de dertiger achter het stuur van een witte Kia.

Kneuzingen

Hij stapte uit en ging verhaal halen. Toen de dame haar autoruit naar beneden deed, kreeg ze een slag in het gezicht. Daarna wandelde en reed de verkeersagressor weg. De oma van Biebauw liep verschillende kneuzingen in het gezicht op. Ook haar bril sneuvelde. “Ze liep ook een grote angst op om nog buiten te komen”, aldus Biebauw op Twitter in de aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond op en tegen Beerschot. Er is klacht ingediend bij de politie. De politie van de zone Gavers bevestigt de aangifte en spoort de man achter het stuur van de witte Kia op.