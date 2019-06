Nog tot morgen hinder op spoorweg tussen Kortrijk en Oudenaarde na ongeval in Deerlijk Alexander Haezebrouck

21 juni 2019

07u52 6 Deerlijk Door de aanrijding tussen een vrachtwagen en een trein donderdagnamiddag zal het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde hinder blijven ondervinden tot en met morgen. “Slechts één spoor is vrij, hou dus rekening met vertragingen en afschaffingen”, zegt Thomas Baecken van Infrabel.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag aan de spooroverweg ter hoogte van de Pladijsstraat in Menen. Een buitenlandse chauffeur moest een bedrijventerrein rechts opdraaien vlak na de sporen en schatte zijn bocht verkeerd in. Hij is daarna beginnen manoeuvreren tot plots de slagbomen dicht gingen en een trein een aanrijding niet meer kon vermijden. Door het ongeval raakten verschillende treinreizigers lichtgewond, zij werden uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat door het ongeval vandaag en zaterdagmorgen slechts één spoor kan gebruikt worden, zal er tot morgen hinder zijn op de spoorlijn tussen Kortrijk en Oudenaarde.