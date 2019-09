Nieuwe speelplaats voor VBS Sint-Lodewijk Deerlijk Joyce Mesdag

02 september 2019

In de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk Deerlijk konden leerlingen vandaag de gloednieuwe speelplaats in gebruik nemen. Zó gloednieuw, dat ze nog eventjes niet op het gras mogen. In het ontwerp werden vooral natuurlijke speelelementen voorzien, zoals een evenwichtsparcours op boomstammen. De speelplaats werd voor 15.000 gesubsidieerd via de Vlaamse overheid, het was de ouderraad die de overige 15.000 euro op tafel legde. “We plannen nog enkele klim-en klauterelementen te plaatsen, maar met deze speelelementen kunnen ze zich al uitleven”, zegt directeur Jan Depraete. De VBS Sint-Lodewijk bestaat uit twee aparte schoolgebouwen. In het andere schoolgebouw is deze zomer ook een grondige renovatie afgerond. Daar werd de elektriciteit, verwarming, en verlichting vernieuwd, en er werden zonnepanelen geplaatst. Ook werd nog geïnvesteerd in nieuwe plafonds en isolatie. Die werken startten vorig jaar al in november, en die hebben de school 300.000 euro gekost, waarvan 70% werd gesubsidieerd door Agion.