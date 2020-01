Nieuwe kazerne Deerlijk en Anzegem officieel geopend Joyce Mesdag

31 januari 2020

18u18 0 Deerlijk De nieuwe kazerne van Deerlijk en Anzegem wordt vanavond plechtig geopend. De brandweer rukt er al uit sinds eind november, maar het was ook voor de pers tot nu wachten op een kijkje binnenin. Het is de eerste kazerne die door twee gemeenten samen werd gebouwd. Zondag kan het ruime publiek er een kijkje nemen op een ‘open poortdag’.

Het idee om met twee gemeenten een kazerne te bouwen, kwam van wijlen Claude Van Marcke, toen burgemeester van Anzegem, en Claude Croes, burgemeester van Deerlijk. “Dat was toen in die tijd een enorm baanbrekend idee”, zegt Croes. “Dat elke gemeente een eigen kazerne had, was bijna vanzelfsprekend. De kazerne van Deerlijk en de kazerne van Vichte waren dringend aan vernieuwing toe. Dat zou sowieso een grote investering worden voor allebei, en aangezien de kazernes op amper 4 km van elkaar gelegen waren, leek het de logica zelve om één kazerne te bouwen in plaats van twee om een boogscheut van elkaar.”

De kazerne kreeg een plaatjes vlakbij het op-en afrittencomplex voor de E17, op de wijk Belgiek. “De kazerne is de modernste uit de hele Fluvia-zone”, zegt burgemeester Gino Devogelaere. “We investeerden samen 3,5 miljoen euro, netjes verdeeld over Deerlijk en Anzegem.” De kazerne is de thuisbasis voor 70 manschappen, waarvan vier dames.”

Wouter Vancraeynest, die in 2011 om het leven kwam toen hij werd aangereden tijdens een interventie voor een verkeersongeval, krijgt een ereplekje in de nieuwe kazerne. Zijn brandweeroutfit hangt er in een eigen kastje, tussen alle andere kastjes. “We vonden dat heel belangrijk dat hij mee naar hier zou verhuizen”, zegt Lander Deleersnijder, een van de postcoördinators. “Het is intussen al bijna 9 jaar geleden dat we afscheid van hem moesten nemen, maar we denken nog geregeld aan hem, en hij komt ook nu en dan nog eens ter sprake.”

Het oefenplein net buiten de kazerne wordt ook het Wouter Vancraeynestplein gedoopt, nog een eerbetoon aan hun overleden makker. Lander mag het straatnaambordje aan Wouters mama overhandigen en zijn toenmalige vriendin. Volgende week, wanneer de tent die er staat voor de opening weer is afgebroken, krijgt het bordje een definitief plaatsje op het plein. Ook burgemeester Van Marcke wordt niet vergeten. Zijn dochter Pauline mag in zijn naam ook even spreken.

De poorten van de kazerne worden open gezet voor het grote publiek, op zondag 2 februari van 14 tot 18 uur. Je kan er komen piepen achter de schermen, snuisteren in de gebouwen, wandelen door de stelplaats en de unieke sfeer van de brandweer ervaren. Wie dat kan, wordt aangeraden om met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, parkeert op de parking van Aldi in de Breestraat 77 of op de parking van Carrefour op de voormalige locatie van de feestzaal Lindenhof.