Nieuw kruispunt Belgiek is een stapje dichterbij Joyce Mesdag

24 mei 2019

18u33 0 Deerlijk Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft het onteigeningsbesluit ondertekend in het kader van de heraanleg van het kruispunt Belgiek in Deerlijk.

“Concreet betekent die ondertekening dat kan onderhandeld worden over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het kruispunt”, vertelt burgemeester Clause Croes (CD&V). “En, indien nodig, kan er nu ook onteigend worden in het kader van dit project.”

Het kruispunt in Belgiek wordt heraangelegd om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Er komt onder meer een bypass en de weg wordt er ook verbreed. “We wisten dat het onteigeningsbesluit op weg was naar de minister. We hebben daarom gevraagd aan onze vrienden van N-VA (die in de oppositie zitten in Deerlijk, nvdr.) om even aan de mouw te trekken van Weyts. Dat hebben ze gedaan en daar zijn we heel blij om. Het is een mooi bewijs van hoe over partijgrenzen heen gewerkt kan worden in functie van een Deerlijks dossier.”

Op een concrete timing voor de werken is het voorlopig nog even wachten.