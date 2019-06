Niels Destadsbader wordt met smoes gelokt, nu is hij officieel ereburger van Deerlijk Hans Verbeke

23 juni 2019

08u46 38 Deerlijk In aanwezigheid van zijn familie en wat vrienden heeft Niels Destadsbader (30) zaterdagavond de oorkonde ontvangen die van hem de vijfde ereburger van Deerlijk maakt. Dat gebeurde tijdens een verrassingsfeestje voor de zanger/presentator.

Dat Niels ereburger van Deerlijk zou worden (de vijfde intussen, na Hector Deprez, dokter Yves Benoit van het Kinderkankerfonds, wielrenner Dirk Baert en dichter Luuk Gruwez) - was al langer bekend. Maar een concrete datum voor zijn officiële ‘installatie’ bleef uit. Tenminste, dat dacht Niels. Achter de schermen werd echter alles voorbereid om hem tijdens een verrassingsfeestje de oorkonde te overhandigen. Zijn broer Kevin, die ook z’n manager is, en goede vriend Jaan Depraetere, maakten er eerst een sportieve namiddag van. Niels werd met een smoesje gelokt, geblinddoekt, ontvoerd en naar het voetbalveld van de ‘Rassing’ gebracht, op Nieuwenhove. Daar werd een informele voetbalmatch afgewerkt waarbij ook Miguel Wiels aan de aftrap kwam.

Soeur Sourire

Na de inspanning op het veld ging het richting Soeur Sourire, het stamcafé van Niels in de Rodenbachstraat. Daar werd hij opgewacht door zijn familie, enkele vrienden en het gemeentebestuur. Niels reageerde verrast en bijzonder tevreden. Om z’n ereburgerschap te vieren met het grote publiek, is hij op zaterdag 31 augustus headliner op BuikRock, het festival dat voor het eerst én in z’n eigen gemeente wordt georganiseerd. Ook Stan Van Samang, Gers Pardoel en een pak andere artiesten staan er op het programma.