Niels Destadsbader tekent opnieuw present op Buikrock Deerlijk

Joyce Mesdag

02 maart 2020

15u40 3

Niels Destadsbader zal komende zomer opnieuw present tekenen op Buikrock Deerlijk. Dat heeft de organisatie vanavond bevestigd. Vorig jaar werd de eerste editie van Buikrock georganiseerd om het ereburgerschap van Niels mee te vieren. Of hij een vaste waarde zou worden op het festival, werd in het midden gelaten.

Maar kijk, ook voor de tweede editie zal Niels ‘zijn’ Deerlijk verblijden met een optreden. Vrijdag 28 augustus trappen Bram & Lennert, vorig jaar al present tijdens de eerste editie van BuikRock, het festival vanaf 18 uur af. Daarna volgen De Kreuners, Bart Peeters en, als West-Vlaams toetje, ’t Hof van Commerce.

Zaterdag 29 augustus opent Neander om 14 uur het festival. Metejoor, Jebroer, Emma Bale en André Hazes jr effenen nadien het pad voor Niels Destadsbader.

“Het was vorig jaar eigenlijk niet de bedoeling dat Niels er op BuikRock 2020 weer bij zou zijn”, zegt de organisatie. “Maar het is me zo verschrikkelijk goed bevallen dat ik met ongelooflijk veel goesting terugkeer”, zegt Niels. “Want geef toe: bestaat er eigenlijk iets mooiers dan de zomer muzikaal af te sluiten in m’n eigen achtertuin?” BuikRock 2020 eindigt met de ambiance van Preuteleute.