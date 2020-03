Nacht van de Geschiedenis pakt uit met meer dan 50 jaar oude beelden van aanleg van de E17 Joyce Mesdag

03 maart 2020

16u19 0 Deerlijk Davidsfonds Deerlijk, Heemkring Dorp en Toren en René De Clercqgenootschap vzw pakken op de Nacht van de Geschiedenis uit met unieke beelden uit 1969, onder meer van de aanleg van de E17.

Het gaat om beelden die de intussen overleden apotheker Pol Debosschere dat jaar maakte in Deerlijk met zijn 8-millimetercamera. De hobby-cinéast filmde alle belangrijke gebeurtenissen, en dus ook de aanleg van de toenmalige E3, nu bekend als de E17, en de brug in de Vichtesteenweg. Ook de Ronde van Vlaanderen, de Majoretten van Sellewie, de Sint-Elooisgilde, de Kapellekensommegang, de aanleg van de Bloemenwijk, een ballonwedstrijd op de Olieberg, een hondenloopwedstrijd,… passeren de revue. “Frank Tijtgat, een lid van Davidsfonds en Heemkring Dorp en Toren heeft de beelden met de nieuwste technische apparatuur herwerkt”, zegt Marc Vergote. “De beelden werden nog nooit zo helder en groot geprojecteerd.” De Nacht van de Geschiedenis vindt plaats op dinsdag 10 maart in OC d’Iefte om 20 uur. Genummerde kaarten kosten 6 euro. Reserveren kan via 056/77.90.51 of marc.vergote.deerlijk@gmail.com.